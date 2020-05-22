Цхинвал, , 10:41 — REGNUM Пять пациентов республиканского медицинского центра Южной Осетии, заразившиеся ранее коронавирусом SARS-CoV-2, были выписаны. Об этом 22 мая сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

«Пять пациентов инфекционной больницы в эти дни отпущены домой после трехкратного повторения проб, показавших отрицательный результат», — рассказали журналистам в ведомстве.

Также сообщается, что в медучреждениях Южной Осетии остаются 28 пациентов, у которых выявлен коронавирус. Отмечается, что их состояние остается стабильным. Некоторых готовятся выписывать.

Напомним, в Южной Осетии всего выявлено 34 человека инфицированных коронавирусом. Первые случаи были зафиксированы в начале мая. В республике на протяжении недели ни одно из тестирований не выявило новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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