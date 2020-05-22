Москва, , 10:35 — REGNUM Сотрудники образовательного центра «Сириус» сообщают подробности с совещания, которое президент России Владимир Путин посвятил накануне, накануне 21 мая, вопросам системы образования в условиях COVID-19. Речь идёт об онлайн-платформе, на которой в настоящее время проходит пригласительный этап Всероссийской олимпиады: 400 тысяч школьников смогли попробовать себя в решении интересных и сложных задач.

Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва напомнила главе государства, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады стартовал в апреле. Попробовать свои силы в решении нестандартных задач предложили школьникам 4−10 классов из любого субъекта Российской Федерации. Олимпиада включает 6 дисциплин, приоритетных для Стратегии научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия.

«После начала пандемии мы предложили всем школьникам России учиться в нашей дистанционной среде «Сириус». Онлайн и дистанционно присоединиться к пригласительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, — обратилась к главе государства Елена Шмелева. — 400 тысяч школьников это предложение приняли: зарегистрировались, учатся, решают олимпиадные задачи, принимают участие в разборе этих сложных задач вместе с ведущими педагогами».

В четверти регионов России к олимпиаде присоединилось около 10% от общего числа школьников. В части регионов число участников достигает трети всех школьников, подчеркнула Елена Шмелева.

Она поблагодарила губернаторов субъектов-лидеров, к ним относятся Оренбургская, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Самарская, Тюменская, Ульяновская, Курская, Новосибирская области, Адыгея, Башкирия, Татария, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Многие методические материалы для олимпиады предоставила Москва, а добиться такого охвата мы смогли благодаря участию в проекте Общероссийского народного фронта. Вместе с экспертами мы сделали значимый шаг в направлении системного и равнодоступного механизма профориентации, развития талантов и способностей школьников всей страны», — подчеркнула Елена Шмелева.

Руководитель Фонда «Талант и успех» также отметила, что большое количество участников олимпиады говорит об огромном интересе российских школьников к предметам, желании изучать их удаленно под руководством ведущих педагогов страны. Олимпиада завершится в конце мая. Сейчас проходят туры по физике, следующий и последний предмет — информатика.

Елена Шмелева также отметила, что «Сириус.Онлайн» предоставляет возможность школьникам из любого уголка страны проходить онлайн-курсы, участвовать в мастер-классах и разборах задач от лучших педагогов России. Сейчас в этой системе учится уже более 65 тысяч школьников и их педагогов по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл накануне, 21 мая, российский президент Владимир Путин, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила также концепцию умного отдыха для школьников.

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