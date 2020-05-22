Москва, , 10:41 — REGNUM Российские специалисты подтвердили положительные тесты на коронавирус у 8894 человек в течение суток 21 мая. Об этом информирует 22 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число людей, у которых с начала эпидемии подтвердился положительный тест на коронавирус нового типа, достигло 326 448. Признаны выздоровевшими 99 825 человек, в том числе 7144 человека за минувшие сутки.

За сутки положительный тест подтверждён у 3751 человека (42,2%), не имевшего клинических проявлений болезни.

Новых смертельных случаев по стране 150, всего скончались 3249 человек.