Вашингтон, , 10:31 — REGNUM В сервисе цифровой дистрибуции игр Steam стартовала акция «Весенняя уборка». Об этом представители Valve сообщали 21 мая.

При помощи виртуального помощника по имени Дьюи пользователи будут выполнять различные задания, связанные с играми из их библиотеки Steam. Акция продлится до 28 мая 2020 года.

Напомним, Steam — это крупнейший в мире сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Его запуск состоялся в 2003 году.

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