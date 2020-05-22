Москва, , 10:31 — REGNUM Предложенное ранее Роспотребнадзором требование о неполной заполняемости пассажирских самолётов для соблюдения социальной дистанции не станет обязательным для авиакомпаний. От этого предложения решили отказаться. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Уточняется, что отказаться от идеи рассадить пассажиров самолётов в шахматном порядке было решено на фоне резкой критики инициативы в авиационных кругах и после проработки этого вопроса с Минтрансом. Так, в утверждённых и опубликованных 21 мая Росавиацией методических указаниях, на которые авиакомпании будут ориентироваться при восстановлении воздушных перевозок, отсутствует требование о 50-процентном заполнении салонов воздушных судов.

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Документом предполагается, что отмена санитарных мер будет проходить в три этапа. При этом решение о переходе на новый этап будет приниматься руководителем авиакомпании «с учётом ограничительных мер, введённых в регионах, и степени риска выполняемых полётов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор выдал рекомендации о том, что число перевозимых в самолётах пассажиров в период пандемии не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, при этом пассажиры должны сидеть на расстоянии друг от друга. Эти требования вызвали критику представителей авиакомпаний. В российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) такую меру назвали избыточной и обратились с просьбой к правительству РФ о её отмене.

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