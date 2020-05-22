Бостон, США, , 10:28 — REGNUM Релиз командного боевика Drake Hollow на PC и Xbox One состоится 17 июля 2020 года. Об этом 21 мая сообщалось на официальном сайте игры.

В Drake Hollow игроки предстоит помочь фантастическому народу Дрейков защититься от угрозы со стороны ужасающих хищников. Геймерам нужно будет объединиться в команду, построить линию обороны и обеспечить местных жителей всем необходимым для выживания: водой, едой и электроэнергией.

Разработчики обещают, что с каждым новым сезоном Drake Hollow игрокам предстоит изучать новые локации. Однако ранее построенную деревню можно будет «взять с собой».

Читайте ранее в этом сюжете: «Удалённый туризм»: на Фарерских островах можно управлять живым человеком