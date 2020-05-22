Барнаул, , 10:17 — REGNUM В рамках всероссийской акции #МыВместе компания «Тейси» в Алтайском крае приобрела тысячу многоразовых масок для многодетных семей Змеиногорского района, который в течение месяца был полностью закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сегодня, 22 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе акции.

Многодетные семьи в Змеиногорском районе Алтайского края получили бесплатно защитные маски Штаб всероссийской акции #МыВместе

Средства индивидуальной защиты изготовило торгово-производственное предприятие «Барнаул-Спецодежда», подарив змеиногорцам еще 50 масок. Готовые маски забрали волонтеры акции #МыВместе — байкер алтайского отделения мотоклуба «Ночные волки» Евгений Реутов и участник региональной команды «Молодежка ОНФ» Артем Поляничко.

«С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим, поэтому любая помощь в обеспечении людей средствами защиты от COVID-19 очень важна. Особенно в обеспечении многодетных семей, которые несут ощутимые расходы на покупку масок. Помимо компании «Тейси» такую помощь оказывают несколько партнеров акции #МыВместе в регионе.

Например, «Единый расчетный центр» передал социальным работникам Барнаула 500 медицинских масок для многодетных семей. Кроме того, партнер акции разместил на квитанциях системы «Город» информацию о том, как пожилые и маломобильные люди во время пандемии могут получить помощь волонтеров, а также призыв оставаться дома и оплачивать коммунальные услуги онлайн», — рассказал участник акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Общественники отмечают, что алтайские предприниматели продолжают оказывать помощь и самим волонтерам. Так, фирма «Нисса», один из крупнейших оптовых поставщиков бытовой химии и хозяйственных товаров в Сибири, предоставляет дезинфицирующие средства и антисептики волонтерскому штабу в Бийске. Фирма готова и дальше помогать волонтерам с защитными масками и антисептиками для населения.

«Мы благодарны новым партнерам акции #МыВместе и нашим крупным предприятиям таким, как Барнаульский станкостроительный завод и Барнаульский завод АТИ, представителям малого бизнеса, которые почти два месяца помогают обеспечивать работу волонтеров в Алтайском крае, заботятся о медицинских работниках», — добавил Войтюк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более месяца продолжался карантин в Змеиногорском районе. Власти вынуждены были ввести жёсткие ограничения из-за вспышки коронавируса. 22 мая в Алтайском крае выявили 74 новых носителя SARS-CoV-2. Также в регионе произошла ещё одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе составляет уже 10 человек, а общее число положительных тестов достигло 1185.

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