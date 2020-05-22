Оренбург, , 10:26 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост заболеваемости корью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В январе-апреле 2020 года зарегистрировано 14 случаев кори, из них семь завозных — из Узбекистана.

За весь 2019 год зафиксировано девять случаев кори. Вспышка заболеваемости пришлась на декабрь, когда выявлен один гражданин, приехавший из Конго, и трое граждан, прибывших из Узбекистана и заразивших еще двух человек.

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