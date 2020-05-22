Ярославль, 22 мая 2020, 10:09 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку по обращению врачей станции скорой помощи Угличской ЦРБ. Об этом сообщает сам департамент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи в видеообращении к президенту сравнили стимулирующие выплаты с лотереей. Кому-то «повезет» встретиться с подтвержденным больным и он получит надбавки, а кому то «не повезет».
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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