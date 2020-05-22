Ярославль, 22 мая 2020, 10:09 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку по обращению врачей станции скорой помощи Угличской ЦРБ. Об этом сообщает сам департамент.

Департамент здравоохранения Ярославской области
Департамент здравоохранения Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи в видеообращении к президенту сравнили стимулирующие выплаты с лотереей. Кому-то «повезет» встретиться с подтвержденным больным и он получит надбавки, а кому то «не повезет».

«Детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника скорой помощи Углической ЦРБ. Запрошены документы по стимулирующим выплатам, произведенным в апреле и мае водителям, фельдшерам и врачам скорой помощи. В случае выявленных руководством больницы нарушений в начислении стимулирующих надбавок, будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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