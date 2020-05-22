Кембридж, Великобритания, , 10:07 — REGNUM Благодаря выходу дополнения The Warden & The Paunch игре Total War: Warhammer II удалось побить собственный рекорд по количеству игроков. Об этом 22 мая сообщает «Игромания».

Вскоре после выхода дополнения в игре одновременно находились больше 85 тыс. геймеров. Предыдущий рекорд по количеству игроков был поставлен в 2017 году — в момент релиза Total War: Warhammer II.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики Total War: Warhammer II назвали одного из персонажей дополнения The Warden & The Paunch в честь британского актёра Генри Кавилла. Особое свойство героя называется «Белый волк», что также является отсылкой к телесериалу «Ведьмак» от Netflix.

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