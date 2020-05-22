Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Погода в Санкт-Петербурге переходит под управление гребня антициклона, благодаря которому в город вернется весеннее тепло. Однако горожане не смогут этого сразу же заметить из-за холодного северного ветра. Об этом 22 мая сообщил главный специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, в течение дня в городе на Неве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +10 до +12 градусов в городе и от +8 до 13 градусов в Ленинградской области. Однако плотный северный, северо-восточный ветер 5−10 м/с продолжит сдерживать солнечный прогрев.

«Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы», — отметил специалист.

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