Сургутский район, Югра, , 09:57 — REGNUM В Югре, в трёх населённых пунктах Сургутского района — городе Лянтор, посёлках Фёдоровский и Нижнесортымский — установлено ограничение на въезд и выезд. Об этом 22 мая сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Эти три населённых пункта являются крупнейшими в Югре очагами распространения коронавируса. В Сургутском районе с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 380 человек с SARS-CoV-2. Из них 21 выздоровел, двое скончались.

Ограничения по въезду и выезду не распространяются на граждан, которые работают в данных населённых пунктах или должны их посещать по служебной необходимости. Они будут приезжать в город Лянтор, посёлки Фёдоровский и Нижнесортымский на основании электронного пропуска.

Сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» будут перевозить на спецтранспорте с заполнением автобусов на 50%.

Главе Сургутского района Андрею Трубецкому губернатором ХМАО Натальей Комаровой дано поручение до 23 мая направить в ПАО «Сургутнефтегаз» предложения по размещению сотрудников в отдельных зданиях.