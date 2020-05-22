Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области в суд направлено уголовное дело о получении взятки бывшим автоинспектором, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Экс-сотруднику полиции инкриминируют получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере.

По данным следствия, ночь 2 декабря 2019 года полицейский выявил пьяного водителя, который находился за рулем автомобиля. Чтобы избежать освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и привлечения к ответственности за пьяную езду, водитель предложил правоохранителю через посредника взятку в размере 30 тыс. рублей.

Автоинспектор задержан 12 декабря 2019 года при получении части взятки в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сотрудник, обвиняемый в коррупции, по результатам служебной проверки был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.