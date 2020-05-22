Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Петербурге мужчина на своей иномарке сбил насмерть женщину, скрылся и приказал жене сделать ложное сообщение об угоне автомобиля. Перед законом теперь ответят оба молодых супруга.

Вечером 20 мая в Кировском районе Петербурга на территории автобусного кольца на улице Счастливой был совершен наезд на пожилую женщину, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована и скончалась в больнице. Виновник наезда скрылся с места ДТП.

В тот же день в полицию Кировского района обратилась 23-летняя гражданка, сообщившая об угоне своего автомобиля Chery Tiggo красного цвета от дома 56 по улице Подводника Кузьмина. Именно такая машина, по приметам очевидцев, сбила женщину за час до этого на остановке общественного транспорта на улице Счастливой.

Вскоре полицейские обнаружили автомобиль Chery Tiggo с признаками ДТП во дворе дома по проспекту Народного Ополчения, вблизи от места событий.

При опросе заявительницы она призналась, что ее 25-летний муж попросил женщину сделать ложное сообщение в полицию об угоне, чтобы скрыть факт того, что он на этом автомобиле сбил человека.

«Сотрудники полиции задержали мужчину. Выяснилось, что данный гражданин ранее судим по аналогичной статье», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

В отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения»).

В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса.