Южно-Сахалинск, , 10:36 — REGNUM На Сахалине пребывание в обсерваторе сделали платным. Стоимость на одного человека — 3600 рублей в сутки.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, такое решение приняли власти региона. В стоимость входит проживание и питание.

Пребывание в обсерваторе длится не менее 14 дней. Таким образом, за две недели придется выложить 50 400 рублей.

В своем Instagram глава региона Валерий Лимаренко разъяснил, что платить придётся либо за счёт личных средств, либо это обязан сделать работодатель. За медицинское обслуживание, обследование на предмет выявления коронавируса платить не придётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из обсерваторов Сахалина случился скандал: к здоровым людям, у которых завершался период изоляции, подселили зараженного коронавирусом человека. В итоге людям продлили изоляцию ещё на две недели. Но в то время проживание в обсерваторе было ещё бесплатным. Если же подобное случится сейчас, то постояльцы сахалинских обсерваторов попадут в такие долги, выбираться из которых им придётся очень долго.

Постояльцы другого сахалинского обсерватора, развернутого на базе спорткомплекса, пожаловались на то, что живут они в одном спортзале все, что там чудовищная грязь и никогда не убирают. Когда же люди возмутились, им предложили заниматься уборкой самостоятельно.