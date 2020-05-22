Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбурге 22 мая сняли карантин с первого подъезда многоэтажного жилого дома №10 на ул. Брестской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С подъезда жилого дома снят карантин по коронавирусу Пресс-служба администрации Оренбурга

С сегодняшнего дня отменили ограничения на выход и вход в подъезд, которые действовали с 7 мая. Карантин объявлялся в связи выявленным очагом заражения коронавирусом. В подъезде трое жильцов оказались носителями SARS-CoV-2.

Согласно данным карты распространения COVID-19 в регионе, в областном центре на утро 22 мая зафиксировано 446 случаев заражения коронавирусом.