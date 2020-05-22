Черкесск, , 09:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попал в руки правоохранителей местный житель, занимавшийся изготовлением фальшивых печатей и штампов. Злоумышленником оказался художник. Умельца задержали и возбудили против него уголовное дело по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Как сообщили в пресс-службе МВД, по месту жительства 60-летнего подозреваемого были обнаружены принтер для негативов, расходные материалы, клише, оттиски штампов и печатей различных организаций. Среди них были даже печати местных государственных учреждений и печати федеральных органов власти, а также паспортно-визовых служб иностранных государств.

Обыски были проведены и по месту работы художника — в одном из учреждений дополнительного образования. Там был найден такой же набор инструментов и расходных материалов.

Как полагают правоохранители, злоумышленник изготовлял поддельные штампы за денежное вознаграждение. Впоследствии они использовались для производства незаконных записей в личные документы клиентов художника. В настоящее время идет следствие, сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.