Нью-Дели, , 09:21 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на более чем 6 тысяч и теперь составляет 118 447 человек. Об этом 22 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также, согласно данных индийского ведомства, в настоящее время в больницах страны лечится 66 330 пациентов.

Кроме этого, известно, что общее число жертв COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 148 и теперь составляет 3 583 человек.

При этом отмечается, что за этот же период в стране от нового заболевания вылечились 3 234 пациент и их в сумме стало 48 533 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 40 человек.