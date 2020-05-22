Самара, , 09:22 — REGNUM Темпы заражения коронавирусом в Самарской области не снижаются. Об этом 21 мая сообщила руководитель областного Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперативного штаба региона.

По ее словам, в Самарской области показатель зараженных этой инфекцией на 100 тысяч находится на уровне 54,66. При этом на текущий момент суточный темп прироста зараженных граждан составляет 4,4%. А средненедельный показатель составляет 4,9%.

При этом наибольшее число заболевших COVID-19 находятся в возрасте от 30 лет до 49 лет (32,2%). На втором месте, граждане от 50-и лет до 64-и лет (29%). Среди инфицированных — 21% граждане старше 65 лет, 10,9% — от 18 лет до 29 лет и 6,9% — дети.

Светлана Архипова отметила, что темпы инфицирования не снижаются, поэтому есть все основания полагать, что в скором времени пиковое значение этого показателя в Самарской области, которое зафиксировали 20 мая (98 фактов заражения), будет снова достигнуто.

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