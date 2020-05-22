Дамаск, , 09:12 — REGNUM Решение о запрете на выезд из Сирии для двоюродного брата президента страны Башара Асада, владельца компании Syriatel Рами Махлюфа принял административный суд Дамаска. Об этом 22 мая сообщает правительственный телеканал Syria, разместивший на своем сайте копию постановления суда.

«Гражданину Махлюфу временно запрещен выезд из страны», — говорится в обнародованном судебном решении.

Также в нем уточняется, что данное решения принято из-за иска к Syriatel телекоммуникационного регулятора Сирии и финансовой задолженностью его компании, которую ему необходимо погасить.

Отметим, компания Syriatel — крупнейший в Сирии оператор мобильной связи, владеющий 70% сирийского рынка данных услуг. Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания должна государству $334 млн, причем сам Махлюф на видеоконференции в соцсети Facebook заявил о готовности выплатить только часть долга — $178,5 млн.