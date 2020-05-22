Стокгольм, , 09:05 — REGNUM В этом году пандемия коронавирусной инфекции спутала все планы шведских выпускников и помешала им отпраздновать окончание старшей школы в привычной для них форме. Празднования выпускных выглядят по-разному в разных частях Швеции. Где-то традиционные мероприятия отменены, а где-то школьники придумывают альтернативные способы и стараются обойти ограничения, касающиеся проведения публичных мероприятий. Об этом 22 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По данным журналистов, выпускные торжества отменены в таких крупных городах Швеции, как Стокгольм и Гётеборг. Однако в Лунде, Лулео и Авесте уже бывшие школьники и пока еще не студенты оказались более креативными и придумали свой способ отпраздновать окончание старшей школы. Где-то выпускники решили встретиться, не выходя из своих автомобилей, а где-то они организовали онлайн-трансляции и смогли пригласить максимальное количество гостей, при этом не нарушая не одного правила об ограничении числа участников публичных мероприятий в Швеции в период пандемии.

Свое мнение высказал и главный вирусолог Швеции Андерс Тегнелл: «У меня есть полное понимание того, что студенты должны отпраздновать это. Если найдутся какие-то решения с наименьшей вероятностью близкого нахождения друг с другом, я думаю, что это будет отлично».