Киев, , 09:00 — REGNUM На Украине третий день подряд увеличивается прирост выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщил 22 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, за сутки выявили 442 новых случаев заражения, выздоровели 358 человек, а девять пациентов скончались в результате осложнений, вызванных болезнью.

Всего от последствий COVID-19 на Украине скончались 573 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что летальность от COVID-19 на Украине вдвое ниже, чем в Швеции. Он уверен, что стране помог вовремя введённый карантин.

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