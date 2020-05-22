Стокгольм, , 09:09 — REGNUM Инспекция по вопросам здравоохранения Швеции инициирует проверки с целью оценки качества предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых. Причиной такой активизации надзора стали сообщения в СМИ о ненадлежащем качестве оказываемой помощи старикам, а также высокие цифры смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Проверки надзорного ведомства будут осуществляться частично на основе собственных наблюдений контрольного органа, а также на основании сообщений о тех инфицированных коронавирусом постояльцев, которые не имеют доступа к возможности получить кислородную терапию легких. Сообщается, что проверки будут проведены в 1 700 домах престарелых в период с 1 по 15 июня.

«То, что мы видели и о чем сообщалось в СМИ, имеет серьезное значение. Каждый нуждающийся, должен получить хороший уход и заботу. Это важно особенно сейчас, во время продолжающегося кризиса. Вот почему мы осуществляем такой обширный надзор», — заявила София Вальстрём, руководитель Инспекции по вопросам здравоохранения Швеции.