Стокгольм, , 09:11 — REGNUM Профессор Ингве Густафсон из Университета Умео специализируется по вопросам предоставления гериатрической помощи пожилым людям. В свою очередь, он крайне критично относится к методам в лечения пожилых пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

К негативной оценке системы оказания ухода за пожилыми жителями Швеции Густафсон пришел после того, как он сравнил методы лечения тех пациентов с COVID-19, за которыми ухаживают в специализированных гериатрических клиниках, и тех пожилых людей, о которых заботятся в домах престарелых.

Так, по его оценкам, в гериатрических клиниках вероятность того, что пожилой пациент выживет, составляет 70−80%. В то же время в домах престарелых больным зачастую оказывается только паллиативная помощь посредством предоставления морфина и седативных препаратов.

Подобные протоколы лечения означают, что при таком лечении старики не смогут справиться с COVID-19 и почти гарантированно умрут. На вопрос, считает ли он, что такие методы являются своего рода эвтаназией, Густафсон ответил, что это гораздо хуже.

«Я мог бы использовать более сильную аналогию. Это сродни умерщвлению, когда кого-то садят на электрический стул», — прокомментировал Густафсон.