Москва, , 08:38 — REGNUM Коронавирус нового типа не проявляет высокой способности к мутации, однако пока сложно оценить последствия тех изменений, которые в нём уже произошли. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно… Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Вместе с тем специалисты уже описали нескольких десятков мутаций, произошедших с вирусом. Пока сложно оценить, как они повлияли на его способность поражать людей и вызывать те или иные последствия, отметила она.

Глава ведомства добавила, что все страны, которые способны секвенировать SARS-CoV-2, делятся полученной информацией. На основе этих данных и сделан вывод, что вирус не проявляет высоких уровней мутаций.

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