Тула, , 08:28 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил поддержку медсестре инфекционного госпиталя, которая работала с пациентами в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. Об этом заявила главный врач госпиталя Анна Савищева в интервью «Вести-Тула».

По её словам, глава региона, узнав об инциденте, встретился с медсестрой. Он пообщался с девушкой, поблагодарил её саму и её коллег за работу.

«Это наша позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид», — сказала Савищева.

Она добавила, что медсестра продолжает работать, она является профессионалом своего дела.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк тоже выразил благодарность медсестре за нелёгкий труд. Произошедшее он назвал «казусом», которые иногда случаются в жизни, передаёт телеканал «Первый Тульский».

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной больницы из-за жары надела под защитный костюм только спортивный купальник. Фото девушки появилось в соцсетях, случай оказался резонансным. К медсестре применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

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