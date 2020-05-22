Биробиджан, , 08:28 — REGNUM В Еврейской автономной области (ЕАО) 22 мая сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введённый осенью 2019 года из-за проблем с отоплением. Об этом сообщает управление по внутренней политике правительства области.

Режим ЧС был введён в регионе из-за угрозы оставить без отопления около 20 тыс. человек, проживающих в 16 населенных пунктах. По разным причинам, в частности из-за несбалансированности областного бюджета, многие котельные оказались не готовы к зимнему периоду. Также не был сформирован запас топлива.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрия Братыненко, подписавшего распоряжение о снятии режима ЧС, «введение режима чрезвычайной ситуации — крайняя мера, к которой может прибегнуть власть для нормализации ситуации в той или иной сфере. Но, например, входить в отопительный сезон через объявление ЧС — та практика, от которой мы должны уйти».

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейской автономной области из средств федерального бюджета дополнительно выделено ещё 312 млн рублей.

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