Богота, , 07:32 — REGNUM Генеральная прокуратура Колумбии обвинила мэров и чиновников десяти колумбийских городов в злоупотреблениях бюджетными средствами из фонда по борьбе с новым коронавирусом, 21 мая сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемые, помимо хищения денег, получали доход от заключения незаконных контрактов. Генпрокуратура потребует поместить всех фигурантов под арест. При этом двое из всех обвиняемых уже задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Колумбии из-за угрозы распространения нового коронавируса из тюрем начали выпускать заключенных.

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