Чебоксары, , 07:15 — REGNUM В Чувашии на фоне роста заболеваемости гриппом стали чаще регистрировать заболевание внебольничной пневмонией, которая превысила среднемноголетний уровень в 1,5 раза, есть и смертельные случаи. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе — апреле зарегистрировано 2884 случая заболевания внебольничной пневмонией (показатель 235,7 на 100 тыс. населения), что выше аналогичного прошлогоднего периода на 26,7%, среднемноголетнего значения — в 1,5 раза. Из них 53% составляет бактериальная пневмония, 4,3% — пневмония, вызванная вирусами, в 42,7% случаев возбудители заболевания не установлены.

«Зарегистрировано 34 случая летального исхода от внебольничной пневмонии среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

В апреле заболеваемость внебольничной пневмонией (показатель 53,7 на 100 тыс. населения) по сравнению с апрелем 2019 года возросла в 1,5 раза, превысив среднемноголетний уровень в 1,6 раза. В управлении подчёркивают, что это обусловлено ростом заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом (112 случаев).

«Зарегистрировано восемь случаев летального исхода от внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусом, среди взрослого населения», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая (10:35 мск) в Чувашии удалось выявить 2014 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за 21 мая коронавирус подтверждён у 78 человек. Скончались девять человек.

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