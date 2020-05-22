Нью-Дели, , 07:12 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 6 088 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Отмечается, что это рекордное число выявленных за сутки случаев инфицирования SARS-CoV-2. С начала пандемии в Индии подтвердили уже 118 447 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также за прошедшие сутки в стране скончались 148 человек от осложнений COVID-19. Таким образом общее число жертв болезней, вызванных новым коронавируосм, достигло 3583.

Ведомство отмечает, что уже 48 534 человека вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из медицинских учреждений Индии. В настоящее время число активных случаев составляет 66 330.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индии решили с 25 мая возобновить внутренние авиаперелеты, прерванные из-за пандемии коронавируса нового типа. При этом для пассажиров будет действовать ряд ограничений и требований во время полетов.

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