Саратов, , 10:07 — REGNUM В Саратовской области снижается численность бессимптомных течений заболеваний, но растёт число случаев пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщила Ольга Кожанова — руководитель управления Роспотребнадзора в регионе.

Если ранее было много случаев бессимптомного течения заболевания, то в последнее время осложнения, связанные с поражением легких, вышли на лидирующие позиции. Нарушения самоизоляции не способствуют уменьшению заражения коронавирусом. Так, 21 мая, согласно сервису Яндекс индекс самоизоляции в регионе составлял 1,4 балла из 5 возможных. «Такого еще не было. Прошу правоохранительные органы ужесточить контроль», — поручил председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Также вице-губернатор сообщил, что в регионе планируется увеличить объемы исследований на коронавирус практически в два раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числились носителями вируса 2139 человек.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 67 положительных тестов на коронавирус