София, , 06:51 — REGNUM Решение открыть с 22 мая въезд в Болгарию для граждан ЕС и Шенгенской зоны, который был ранее ограничен из-за ситуации с распространением нового коронавируса, приняли болгарские власти, сообщает портал «Днес», ссылаясь на распоряжение главы минздрава страны.

Отмечается, что, если приезжий намерен оставаться в Болгарии более семи дней, то ему предстоит пройти двухнедельный карантин сразу же после прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая в Болгарии в рамках постепенного снятия карантинных ограничений заработали торговые центры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии начнут работу торговые центры