Кызыл, 22 мая 2020, 06:46 — REGNUM На счета медицинских организаций Тувы 18 мая перечислено около 22,5 млн рублей, предназначенных для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В среднем по постановлению №415 на одного врача пришлось 32,2 тыс. рублей, по 13,7 тыс. — на медсестёр и по 10,1 тыс. на младший медицинский персонал.
«В соответствие внесенным изменениям Постановление РФ №484
При этом для врачей скорой помощи предусмотрено по 95 тыс. рублей. Средний и младший медперсонал, а также водители получат по 47,5 тыс. рублей. С «северными» надбавками выплаты врачам достигают 115−122,5 тыс., остальным работникам — по 57,5−61,25 тыс. рублей.
Между тем, ранее следователи начали проверку по коллективному обращению работников станции медицинской помощи и медицины катастроф. Как сообщало ИА REGNUM, медработники выразили несогласие с размерами выплат за работу с пациентами с коронавирусом, а также с размером зарплаты.
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