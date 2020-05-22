Кызыл, , 06:46 — REGNUM На счета медицинских организаций Тувы 18 мая перечислено около 22,5 млн рублей, предназначенных для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В среднем по постановлению №415 на одного врача пришлось 32,2 тыс. рублей, по 13,7 тыс. — на медсестёр и по 10,1 тыс. на младший медицинский персонал.

«В соответствие внесенным изменениям Постановление РФ №484 от 12.04.2020 года произведена доплата, размер которой с учетом территориальных надбавок составляет для врачей 152 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала 95 тыс. рублей, младшего медицинского персонала — 47,5 тыс. рублей. Для районов, приравненных к Крайнему Северу, суммы выплат составляют 184−196 тыс., 115−122,5 тыс., 57,5 — 61,25 тыс. рублей», — добавили в минздраве.

При этом для врачей скорой помощи предусмотрено по 95 тыс. рублей. Средний и младший медперсонал, а также водители получат по 47,5 тыс. рублей. С «северными» надбавками выплаты врачам достигают 115−122,5 тыс., остальным работникам — по 57,5−61,25 тыс. рублей.

Между тем, ранее следователи начали проверку по коллективному обращению работников станции медицинской помощи и медицины катастроф. Как сообщало ИА REGNUM, медработники выразили несогласие с размерами выплат за работу с пациентами с коронавирусом, а также с размером зарплаты.

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