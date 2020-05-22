Миасс, Челябинская область, , 06:43 — REGNUM В Челябинской области осуждён сотрудник полиции, работавший в патрульно-постовой службе на территории города Миасса. Об этом сообщает областное управление СКР.

Гражданин был признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд и следователи установили, что в феврале и марте 2019 года он применил электрошокер против троих местных жителей. доставленных в отделение за административные правонарушения.

Суд назначил гражданину четыре с половиной года условно. Также на три года он лишён права занимать должности на государственной службе.