Москва, , 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.

«Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулёза — ред.), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — предположил он.

Эксперт предположил также, что меньший показатель смертности может быть объясним большим числом стационаров и их рассредоточенностью.

При этом Мясников признался, что не знает точной причины низкой смертности от коронавируса в России, ситуации, названной им ранее «русским чудом».

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