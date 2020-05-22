Берлин, , 06:36 — REGNUM 177 212 выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Германии после получения положительных результатов анализов еще у 460 пациентов, 22 мая сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, в стране число летальных исходов при заболевании COVID-19 выросло за стуки на 27 и достигло 8 174. Еще 159 тысяч пациентов вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что в Германии с начала пандемии более 20,4 тыс. медиков заразились коронавирусом.

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