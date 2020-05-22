Хабаровск, , 06:45 — REGNUM В Хабаровске обманутые дольщики ЖК «Амурские зори» потребовали от губернатора Сергея Фургала выполнения своих обещаний. В Instagram люди разместили баннер с надписью «Нам негде жить!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В комментарии люди обратились к главе Хабаровского края:

«Амурские зори» по улице Салтыкова-Щедрина, город Хабаровск. Сергей Фургал, вы дали обещание достроить все проблемные объекты края! Но строительство ЖК «Амурские зори» до сих пор не начато. Вам не стыдно за своих подчиненных, которые только изображают бурную деятельность? Вам не стыдно игнорировать многочисленные поручения президента по решению вопросов, связанных с обманутыми дольщиками?».

На помощь люди призывают и федеральных чиновников.

Люди требуют установить персональную ответственность для чиновников за невыполнение работ по достройке проблемных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики ЖК «Амурские зори» в Хабаровске ждут своих квартир с 2017 года. Это не единственный долгострой в Хабаровском крае.