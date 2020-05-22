Токио, , 06:32 — REGNUM В Японии из-за негативного влияния пандемии нового коронавируса на экономику страны работу потеряли более 10 тыс. граждан. Об этом министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 22 мая сообщил журналистам.

Больше всего среди потерявших свои рабочие места сотрудников предприятий гостиничной сферы и общепита, а также водителей автобусов и такси.

«Уже 10 835 человек потеряли работу из-за коронавируса. Их число продолжает расти с каждым днём», — сказал Като.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин Японии зафиксировал снижение объемов экспорта в апреле на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ведомство в своем отчете отмечает, что это крупнейшее падение с 2009 года, когда на японскую экономику повлиял мировой кризис.

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