Москва, , 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно, — объяснила она. — Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска».

Попова добавила, что возможность создания большого количества доз для всего населения России сейчас прорабатывается властями.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что первые клинические испытания разрабатываемых вакцин планируется начать в июне 2020 года, а сама вакцина может появиться уже в июле.

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