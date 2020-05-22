Сеул, , 06:14 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 11 142. Также за 21 мая в Южной Корее от осложнений COVID-19 умер один человек. Всего в республике с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 264 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 20 мая около 18,3 миллионов домохозяйств в Южной Корее, экономически пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, получили единовременную финансовую помощь от государства. Согласно докладу южнокорейского МВД, общий размер оказанной финпомощи составил 11,5 трл вон (около $9,36 млрд).

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