Лондон, , 06:02 — REGNUM Названа дата релиза игры Sea of Thieves в сервисе Steam. Разработчики опубликовали новый трейлер 21 мая на YouTube-канале проекта.

Игра появится в магазине компании Valve 3 июня 2020 года. Создатели кооперативного боевика про пиратов показали в ролике ряд самых впечатляющих событий, которые геймеры могут пережить в игре. Стоит отметить, что ранее игра вышла на Xbox One и в магазине Microsoft Store.

Разработкой Sea of Thieves занимается британская студия Rare, ранее выпустившая такие игры, как Donkey Kong Country, Conker’s Bad Fur Day и Banjo-Kazooie. Новый проект реализовывался на базе «движка» (базовая программа игры) Unreal Engine 4.

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