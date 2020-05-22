Москва, , 05:42 — REGNUM В ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл накануне, 21 мая, российский президент Владимир Путин, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила концепцию умного отдыха для школьников. В реализации проекта помогут региональные центры, создаваемые по модели «Сириуса», спортивные федерации, образовательные учреждения в области искусства, университеты, научно-исследовательские институты и индустриальные партнеры Центра.

Тема детского летнего отдыха сейчас особенно важна для миллионов российских семей.

«Предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме, и не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми, поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей», — подчеркнул Владимир Путин, начиная совещание.

По мнению Елены Шмелевой, для этого необходима комплексная и системная работа со школьниками в детских лагерях и центрах выявления и поддержки одаренных детей, создаваемых в каждом регионе по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ.

Предстоящим летом опыт Образовательного центра поможет в создании просветительских и досуговых программ для школьников во всех регионах России, отметила Елена Шмелёва. Большую роль в работе с молодежью она отвела выпускникам и партнерам «Сириуса».

"Мы могли бы объявить набор студентов и представителей компаний-партнеров для организации проектной, прикладной, технологической и воспитательной работы со школьниками на базе наших региональных центров. Школьники смогут узнать стратегии развития регионов, познакомятся с ведущими опорными университетами. Пока дистанционно, а затем и очно», — рассказала Елена Шмелева, представляя концепцию умного отдыха.

Причем досуг детей будет организован по всем профильным направлениям Образовательного центра «Сириус».

"Вместе с волонтерами Общероссийского народного фронта и Федерацией хоккея России мы договорились сделать детский отдых не только умным, но и спортивным. Мы предлагаем провести всероссийские спортивные соревнования по флорболу, или хоккею с мячом, по упрощенным правилам под названием «Хоккейное лето», — рассказала Елена Шмелева.

Спортивный настрой также пообещали поддержать Федерация шахмат, которая вместе с «Сириусом» и 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником уже организовала в мае 60-часовую открытую онлайн-школу по шахматам, и Федерация велосипедного спорта, в планах которой провести во всех субъектах России серию состязаний по велокроссу.

В наполнении культурно-просветительских программ готовы помогать все эксперты «Сириуса» по направлению «Искусство».

«Центральная музыкальная школа и Санкт-Петербургский Дом музыки приготовили свои предложения, и мы можем сделать это лето в том числе музыкальным за счет концертов выпускников Центра, мастер-классов, открытых уроков, программ повышения квалификации для педагогов региональных центров», — подчеркнула руководитель Фонда «Талант и успех».

На платформе «Сириуса» уже проходят онлайн-концерты и творческие встречи с музыкантами, литераторами и художниками, а конкурс юных исполнителей «Созвездие» пройдет в этом году дистанционно. Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, летом необходимо трудоустроить 60 тысяч студентов. Концепция умного отдыха предоставит и такие возможности.

В работу по организации умного отдыха могут включиться члены Ассоциации выпускников «Сириуса» и получатели грантов президента — это 7 тысяч успешных студентов российских университетов. Ожидается поддержка и сильных педагогов-предметников из региональных центров. Реализовать концепцию предлагается через систему Сириус.Онлайн.

Эту платформу Центр развивает более двух лет: дистанционные курсы внедряются в очное обучение, отбор на программы и пост-сопровождение выпускников, когда наставники работают с каждым школьником персонально. Сириус. Онлайн позволяет ребятам из любого уголка страны проходить онлайн-курсы, участвовать в мастер-классах и разборах задач от лучших педагогов России. Сейчас на платформе учится уже более 65 тысяч школьников и их педагогов. Центр также продлил доступ к своим открытым дистанционным программам Сириус.Курсы до 31 августа, а регистрацию на эти программы — до 1 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России уже созданы и работают 26 региональных центров, где проводятся программы по всем трем направлениям — наука, спорт и искусство. Еще в 21 региональном центре проводятся программы по одному или двум направлениям. До 2022 года центры по модели «Сириуса» появятся во всех 85 регионах России.

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