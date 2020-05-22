Южно-Сахалинск, , 05:24 — REGNUM Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в сфере выплаты стимулирующих надбавок медикам, борющимся с коронавирусом. Людям в белых халатах не доплатили порядка 415 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сахалина.

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Как установила прокурорская проверка, положенные им деньги не получили медики Долинска. Как было сказано в приказе руководства больницы, «из-за отсутствия специального образования». Однако эти люди были допущены к работе с заражёнными коронавирусом пациентами и подвергались такому же риску, как дипломированные врачи и медсестры.

Прокурор Долинска внёс представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подверг критике руководителей регионов, в которых, при начислении выплат медикам, власти принялись высчитывать часы и минуты, проведенные с заражёнными пациентами.