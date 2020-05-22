Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM Власти Камчатского края признали, что коечный фонд для пациентов, заражённых коронавирусом, полностью исчерпан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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«У нас развернуто 256 коек, и все они уже заняты. Мы обратились буквально час назад к руководителям военно-морского госпиталя. Несмотря на то, что госпиталь ещё не работает, в нём ведутся пуско-наладочные работы, он не принимает пациентов, мы нашли понимание с руководством, сегодня острые пациенты уже поедут в госпиталь. Повторюсь: все 256 коек, которые развернуты в Петропавловске, они все заняты больными. Поступления идут каждый 15 минут, нагрузка на врачей просто колоссальная», — сообщила министр здравоохранения Камчатки Елена Сорокина.

Накануне один из пациентов коронавирусного госпиталя разместил в сети видео, на котором видно, что в палате установили ещё одну кровать, которая очень мешает и блокирует дверь в туалет. Министр прокомментировала видео.

Елена Сорокина «Мы вынуждены, для того, чтобы оказывать помощь людям, чтобы больные не остались без медицинской помощи, подставлять дополнительные кровати. Поэтому то, что сегодня гуляет в социальных сетях, это действительно имеет место быть».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по состоянию на 21 мая общее число заражений составило 554. СК РФ начал проверку по факту вспышки коронавируса на станции скорой помощи. По словам медиков, там заражены более 50 сотрудников.