Бразилиа, , 03:21 — REGNUM В Бразилии зафиксирована рекордная с начала пандемии суточная смертность от осложнений коронавирусной инфекции — 1188 человек, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 21 мая в стране выявили более 18 500 случаев заражения коронавирусом нового типа. Теперь общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 310 087. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 20 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, количество зараженных новым коронавирусом в Бразилии стремительно растет уже третий день подряд.

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