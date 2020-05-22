Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Запрет на набор в ряды армии США граждан, которые ранее переболели COVID-19, отменили в Пентагоне, заявил заместитель главы американского военного ведомства Мэтью Донован, 21 мая сообщает издание Stars And Stripes.

Запрет был введен 6 мая. Донован подчеркнул, что ограничение продолжит действие для лиц, которые еще не излечились от заболевания или у которых тесты на новый коронавирус показывают положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что из-за пандемии коронавируса США отменили военные учения с Южной Кореей.

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