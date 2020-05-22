Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Государственные флаги на американских административных зданиях и монументах будут приспущены на три дня с 22 мая в память о погибших от COVID-19 в США, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что флаги будут приспущены и на 25 мая — в День памяти погибших в войнах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным на 21 мая в США от COVID-19 скончалось 93 439 человек.

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