Сантьяго, , 02:21 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3964 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Также за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 45 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Чили достигло 57 581, число жертв болезней, вызванных SARS-CoV-2, достигло 589. Также с начала пандемии в стране выздоровели 23 992 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая четыре министра из правительства Чили были отправлены на карантин после переговоров с представителями сената страны, у которых был выявлен коронавирус нового типа. На двухнедельный карантин отправили главу МВД, министра соцразвития, главу минфина и руководителя администрации чилийского президента.

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