Рига, , 01:43 — REGNUM Специалист по коммуникациям Минздрава Латвии Анна Страпцане проинформировала о приказе отраслевого министра Илзе Винкеле по возобновлению прежнего режима работы медицинских учреждений, пишет портал tvnet.lv.

С 29 мая в полном объёме медицинским учреждениям разрешено оказывать все плановые услуги. С 3 мая свою работу смогут возобновить и дневные стационары, а значит поликлиники вернуться в прежний режим работы, существовавший до пандемии COVID-19.

При этом медицинские учреждения будут обязаны контролировать поток клиентов, ограничивать число одновременно находящихся в одном помещении людей, проводить дезинфекции после каждой консультации и обеспечить наличие индивидуальных средств защиты для медиков и пациентов.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.