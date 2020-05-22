Москва, , 01:21 — REGNUM Еще 73 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в российской столице от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1867 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 мая число умерших от осложнений COVID-19 в России достигло 3099 человек. При этом за период с 20 по 21 мая от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 127 пациентов.

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